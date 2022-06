Come internet ha cambiato le nostre abitudini

globalist

6 Giugno 2022 - 21.20

L’introduzione di internet nella vita di tutti i giorni ha alterato la percezione di comunità, estendendola a tutto il mondo; il web ha creato numerose opportunità e problematiche, ed è forse la più grande rivoluzione sociale ed economica degli ultimi secoli. Non c’è dubbio che nelle attività quotidiane svolga un ruolo fondamentale, tanto che sembra impossibile credere che fino a qualche anno fa questo strumento non esistesse.

Internet è diventato la chiave di ogni nostra interazione. Basti pensare che ormai ogni prenotazione viene effettuata tramite un sito oppure un’applicazione apposita. Persino il rapporto con il medico passa dal web: dalla ricerca dello specialista ideale, alla prenotazione della visita, fino alla recensione vera e propria dell’esperienza.

In tema di prenotazioni, come non citare i viaggi: il volto delle vacanze è cambiato radicalmente con internet, rendendo più rapidi e accessibili spostamenti e permanenze, grazie alle prenotazioni online e alla possibilità di confrontare prezzi e servizi per scegliere le offerte più convenienti.

Internet, però, non ha rappresentato solo un mezzo per velocizzare la vita di tutti i giorni, bensì ha creato dei nuovi spazi, veri e propri mondi con le proprie regole, dove le interazioni nascono e vivono online.

Nelle piattaforme social si creano legittimi ecosistemi sociali, dove il serrato scambio di opinioni, ma anche la pubblicità e la vendita di beni e servizi, assumono forme diverse, che nessuno avrebbe potuto aspettarsi.

Una grande spinta alla creazione di queste community estremamente vitali l’ha data il mondo del gaming, già naturalmente proiettato verso questa dimensione. Le piattaforme giochi sono dei luoghi virtuali in cui non solo è possibile giocare, ma interagire con gli altri utenti e creare comunità con uno scopo comune. Queste piattaforme sono solitamente a pagamento e offrono particolari bonus ai nuovi iscritti, come tecnica promozionale per testare le piattaforme e migliorare la fase di sviluppo dei giochi.

Il modo di fare acquisti è radicalmente cambiato grazie al web; una grande spinta a questo fenomeno (già comunque avviato nelle fasce più giovani della popolazione) l’ha certamente data la pandemia.

Lo shopping online permette di fare acquisti più consapevoli, rendendo agevole il confronto tra diversi prodotti e analizzando le esperienze di altri clienti. Le consegne sono sempre più rapide e sicure, garantendo spesso che i propri ordini arrivino sani e salvi in giornata. Nelle piattaforme di e-commerce o di giochi è possibile usufruire di bonus senza deposito e codici sconto che consentono ai clienti più fedeli o alle new entry di ottenere dei vantaggi sui lor prodotti preferiti. Esistono diversi bonus che si possono godere durante lo shopping online, per questo tale forma di commercio sta riscuotendo enorme successo, costringendo anche i negozi fisici a fornire opzioni per degli acquisti rapidi e sicuri sul web.