"Piazzapulita", questa sera alle 21.15 su La7: anticipazioni e ospiti di Corrado Formigli

26 Maggio 2022 - 12.15

Piazzapulita torna questa sera alle 21.15 su La7, con il conduttore Corrado Formigli che affronterà i temi caldi dell’agenda politica estera e di politica interna, con affondi e approfondimenti sull’attualità e, soprattutto, sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Gli ultimi sviluppi raccontano la tensione crescente tra Usa e Cina, il viaggio di Joe Biden in Asia non ha di certo rasserenato gli animi, già accesi per via del conflitto in Ucraina. Tanti gli ospiti che animeranno la puntata, già annunciata la presenza di Carlo Cottarelli, dei giornalisti Luca Telese, Marco Negri e Annalisa Cuzzocrea.