"Propaganda Live", anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera alle 21.15 su La7

20 Maggio 2022 - 14.42

Questa sera torna Propaganda Live, in diretta in prima serata su La7. Il programma d’intrattenimento condotto da Diego “Zoro” Bianchi, ospiterà Lady Blackbird, astro nascente del jazz mondiale. Durante la serata ci sarà anche un nuovo reportage dal fronte di Francesca Mannocchi, mentre il conduttore proporrà un servizio su Renzi e Salvini che si preparano per la campagna elettorale.

Il nuovo reportage di Francesca Mannocchi mostrerà i dintorni di Kharkiv, con testimonianze riguardanti gli abusi dei russi; al contempo ci verranno mostrate le evacuazioni dei civili, intrappolati in quei luoghi, da parte di generosi volontari ucraini. In un altro servizio, Diego Bianchi è andato a pedinare Renzi e Salvini che, in vista delle elezioni amministrative, cominciano a scaldare i motori della campagna elettorale. Prevista anche la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.

Per parlare della guerra in Ucraina interviene Francesca Mannocchi: autrice di tanti reportage per Propaganda Live, racconterà in prima persona le ultime settimane trascorse al fronte. L’ospite musicale di Zoro è Lady Blackbird: nome d’arte di Marley Munroe, viene da Los Angeles e nel 2021 è uscito il suo album "Black Acid Soul”. Si tratta di una miscela di canzoni jazz con venature blues e pop per un’artista molto apprezzata dalla critica. In studio ritroviamo anche gli ospiti fissi dello show: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox.