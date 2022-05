"Chi l'ha visto?", questa sera su Rai 3 alle 21.20 la scomparsa di Sonia Marra

globalist

18 Maggio 2022 - 14.28

“Chi l’ha visto?” torna questa sera in diretta su Rai 3 alle 21.20. Il programma che cerca persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli si occuperà del caso Sonia Marra, con l’audio shock tra un prete e un seminarista: l’hanno tritata dice uno dei due uomini.

Continua l’inchiesta di “Chi l’ha visto?” mercoledì 18 maggio alle 21.20 su Rai 3, sulla scomparsa sempre più misteriosa della giovane campionessa di tiro a segno Andreea. E poi, chi è l’uomo trovato morto in Val di Fiemme? Dopo aver decifrato il significato dei tatuaggi, la trasmissione cercherà, con l’aiuto dei telespettatori, di capire di più sui tanti oggetti trovati accanto al corpo. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.