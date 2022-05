Eurovision 2022, attesa per la finale: a che ora canteranno Blanco e Mahmood?

globalist

14 Maggio 2022 - 12.45

L’Eurovision Song Contest 2022. È arrivato al giorno della finale, ed è grande l’attesa per l’esibizione di Mahmood e Blanco. La coppia trionfatrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la loro Brividi si esibirà tra le 21 e le 22,20.

La finale sarà in onda su Rai 1 in prima serata, ma si potrà seguire anche online sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Venticinque i paesi ancora in gara, Mahmood e Blanco si esibiranno per ottavi, mentre ospiti d’onore della serata saranno i Maneskin, vincitori lo scorso anno e Gigliola Cinquetti, che trionfò nel 1964 con «Non ho l’età». Bene gli ascolti della seconda semifinale, seguita l’altro ieri su Rai1 da 5,53 milioni di telespettatori.