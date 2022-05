Alexey Bobrovsky, il giornalista voce del Putin-pensiero che nega la strage di Bucha

globalist

5 Maggio 2022 - 22.05

Una voce putiniana, spesso presente nei nostri talk: Alexey Bobrovsky, classe ’81, successivamente l’aver conseguito la laurea in Giornalismo presso l’Università di Mosca si dedica subito alla carriera da giornalista, approdando sia nel mondo delle trasmissioni radiofoniche, sia raggiungendo il grande pubblico attraverso diversi canali televisivi russi, arrivando anche a raggiungere alcuni canali televisivi italiani, partecipando a delle trasmissioni di attualità in qualità di ospite.

La carriera

Alexey Bobrovsky ricopre il ruolo di reporter giornalistico e anche in qualità di ospite in diversi canali televisivi quali TV_Centre Channel e Channel 1. Collabora anche alla stazione Radio Business FM. Dal 2009 investe il ruolo di autore e di presentatore del servizio di notizie economiche del Kurs Dnya, in onda sul canale televisivo Russia 24.

Dal 2016 fa anche parte del Vestfinance Forum, una piattaforma interattiva di cui fanno parte anche Andrey Klepach, Boris Titov e altri esperti del settore economico e finanziario. Nel 2022 si è espresso in merito al conflitto scoppiato tra l’Ucraina e la Russia, partecipando a programmi di approfondimento come Non è l’Arena, condotto da Massimo Giletti, dove alcune sue dichiarazioni hanno fatto infuriare un altro ospite del programma, Vladislav Maistrouk. Il giornalista russo Bobrovsky aveva infatti sostenuto la falsità delle immagini delle vittime civili presenti nella città ucraina di Bucha