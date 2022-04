"I partigiani raccontano": il programma di Gad Lerner in onda su Rai 3 dal 18 al 26 aprile

globalist

18 Aprile 2022 - 16.30

Preroll

Partigiani in tv: In occasione della ricorrenza del 25 aprile, dal 18 aprile alle 20.20 per sette puntate, dal lunedì al venerdì, fino al 26, torna su Rai 3 il programma di Gad Lerner ‘‘La Scelta – I partigiani raccontano’‘, che raccoglie una selezione delle testimonianze dirette dei partigiani dell’Anpi, ultime icone viventi della lotta al fascismo. Ogni puntata porterà alla luce i ricordi toccanti dei partigiani, in un intenso intreccio tra memoria autobiografica e memoria collettiva, tra storia nazionale e storia personale, quella di chi, giovanissimo, fu chiamato ad una scelta rischiosa: quella di combattere per la libertà. Nella prima puntata, lunedì 18 aprile, i partigiani intervistati racconteranno il momento della scelta, quando decisero di combattere per la libertà con tutti i rischi che ne sarebbero conseguiti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La seconda puntata, martedì 19 aprile, racconterà le storie dei partigiani guerrieri, i veri combattenti, soldati addestrati che avevano deciso di opporsi al regime. Saranno le donne, oltraggiate dai fascisti, ma fondamentali per il valore umano e strategico che apportarono alla Resistenza, le protagoniste della terza puntata, quella di mercoledì 20 aprile, mentre la quarta, giovedì 21 aprile, racconterà dei partigiani che già nel 1938, sin da piccoli, dai banchi di scuola, protestarono contro le leggi razziali. Seguirà, venerdì 22 aprile, la quinta puntata incentrata sulla resistenza contadina e operaia, quella portata avanti nelle fabbriche con i grandi scioperi del ’43-’44 che rappresentano un momento importante nella storia della Resistenza italiana.

Middle placement Mobile

Nella sesta puntata, in onda lunedì 25 aprile, saranno intervistati i cosiddetti IMI, (Militari Italiani Internati), coloro che si rifiutarono di vestire la divisa di Salò, mentre nella settima, martedì 26 aprile, sarà possibile ascoltare le testimonianze dei più gravi eccidi fascisti, come la Strage della Benedicta, che costò la vita a 75 partigiani. ”La Scelta – I partigiani raccontano” è un programma nato da un’idea di Gad Lerner e Laura Gnocchi, scritto con Liviana Traversi per la regia di Anna Tinti.