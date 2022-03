Che Tempo Che Fa: gli ospiti di Fabio Fazio della puntata di domenica 27 marzo

globalist

26 Marzo 2022 - 19.28

Un’altra puntata interessante: domenica 27 marzo, su Rai 3 alle 20.30 va in onda una puntata di ”Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di intellettuali, giornalisti e inviati.

Tra gli ospiti della puntata: il Ministro della Salute Roberto Speranza; il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.