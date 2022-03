Perché più persone tendono a nascondere il loro indirizzo IP mentre navigano su Internet oggigiorno?

globalist

17 Marzo 2022 - 23.45

L’indirizzo IP (Internet Protocol) è necessario per accedere ai servizi Internet, in quanto identifica il tuo device non appena ti connetti a un qualsiasi sito e abilita il flusso di dati fra il device e il server.

Quale motivo c’è di nascondere tale elemento? In realtà più di uno, come proviamo a spiegarti in questo breve articolo.

Protezione dei dati e navigazione sicura

Il primo vantaggio che potresti sperimentare quando nascondi il tuo indirizzo IP è un maggiore livello di protezione della privacy. Nel concetto di privacy online rientrano molti elementi che non dovrebbero mai essere sottovalutati e che spaziano dalla difesa contro il furto dell’identità digitale fino alla profilazione lecita per fini pubblicitari.

L’anonimato durante la navigazione è quindi un mezzo di difesa del quale possiamo aver bisogno di utilizzare un Wi-Fi pubblico. Le reti senza fili sono uno dei bersagli preferiti dagli hacker, con conseguenze più o meno dannose per gli utenti che sono collegati con l’IP del loro device: tracciamento della posizione e degli spostamenti, malware, furto di dati, sono solo alcuni esempi di possibili minacce.

Viceversa navigare in Internet bypassando il proprio Internet Service Provider (ISP) può essere una contromisura per arginare tali pericoli. Come si fa? Uno dei mezzi più conosciuti e più comuni per nascondere l’indirizzo IP è l’utilizzo della VPN (Virtual Private Network), della quale ti parliamo nel prossimo capitolo.

Vantaggi VPN: indirizzo IP nascosto e non solo

La VPN serve come anticipato a nascondere l’indirizzo IP durante la navigazione. La sua caratteristica principale è quindi quella di alzare notevolmente il livello di privacy online, grazie a un sistema di crittografia che mantiene i dati al sicuro.

Molto interessante per capire come funziona la VPN e quali vantaggi puoi trarne è il funzionamento della rete virtuale: in pratica puoi rapidamente cambiare (in modo virtuale) la tua posizione, semplicemente cambiando server. Il tuo device si connetterà a uno dei server, dislocati in varie parti del mondo e utilizzerà quell’indirizzo IP invece di quello collegato al tuo ISP, facendo sembrare che tu sia collegato da un qualsiasi Paese fuori dall’Italia.

Cosa comporta questo meccanismo? Tanto per cominciare, come detto, avrai la garanzia di una navigazione crittografata e sicura. Inoltre, potrai godere di altri benefici che miglioreranno la tua esperienza online:

Possibile aumento della velocità di download (per esempio nell’attività di torrenting)

(per esempio nell’attività di torrenting) La tua cronologia non verrà registrata (un ulteriore pro a salvaguardia della tua privacy)

(un ulteriore pro a salvaguardia della tua privacy) Accesso a contenuti bloccati

Prima di chiudere, due parole sui contenuti bloccati. Se pensi che ci si riferisca soltanto ai Paesi con censura sui siti (come Russia, Cina e molte nazioni mediorientali), non hai inquadrato correttamente il problema. Ci sono infatti vari Paesi, Italia compresa, nei quali sono in vigore restrizioni geolocalizzate sui servizi di streaming online o di download multimediali. Un’altra tipologia di blocco di contenuti è quella imposta in certe organizzazioni aziendali, nelle quali sono in uso firewall molto restrittivi che impediscono il libero accesso alle informazioni online.

Se decidi di usare una VPN e di nascondere il tuo indirizzo IP, potrai aggirare tali limitazioni.