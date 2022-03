Ucraina, a "Mezz'ora in più" si parla della guerra: la giornalista russa Galina Timchenko tra gli ospiti

globalist

13 Marzo 2022 - 12.14

Preroll

L’avanzata dell’esercito russo in Ucraina, lo stallo delle trattative diplomatiche e le conseguenze del conflitto sulla nostra economia al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda domenica 13 marzo, a partire dalle 14,30 su Rai3.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea; il ministro degli Esteri Luigi Di Maio; la giornalista russa Galina Timchenko; il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli; il professore di Politica Agraria Andrea Segrè; i giornalisti Marco Damilano e Ugo Tramballi; lo scrittore Nicolai Lilin.