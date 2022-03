Ucraina, Shevchenko commosso: "Voglio fermare il tempo. E' un brutto sogno"

globalist

6 Marzo 2022 - 22.34

Guerra in Ucraina, le lacrime del campione: “Voglio fermare il tempo. E’ un brutto sogno. Vorrei tornare a una vita normale ma purtroppo questa è la realtà”.

Ad affermarlo a ‘Che tempo che fa’ è l’ex calciatore del Milan, l’ucraino Andriy Shevchenko visibilmente commosso parlando della guerra in Ucraina. “Quando sono arrivato in Italia mi avete fatto sentire uno di voi. L’Italia è la mia seconda patria. Per far favore aprite il cuore al mio paese, al mio popolo, alla gente ai bambini e agli anziani. Abbiamo bisogno del vostro aiuto anche se so che l’Italia è già dietro di noi”.

Shevchenko ha ancora parenti in Ucraina, “mia madre, mia sorella e altri parenti. Li sento tutti i giorni”. “Bisogna cercare di fermare la guerra”, aggiunge l’ex rossonero. “Il presidente Zelensky è un simbolo, ha dimostrato grande coraggio. Ha unito il popolo ucraino”.

