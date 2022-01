Torna Cartabianca con Mauro Corona: si parla di David Sassoli e del Quirinale

globalist

11 Gennaio 2022

Ujna puntata densa: torna Cartabianca e torna Mauro Corona tanti i temi in programma nella prima serata di Rai 3.

Lo staff i Bianca Berlinguer riparte dopo la sosta di fine anno, durante la quale si è discusso principalmente della prima legge di Bilancio di Mario Draghi e delle nuove regole introdotte dal Governo sull’utilizzo del Super Green pass.

Questa sera in primo piano la morte di David Sassoli e la partita sul Quirinale

Nel corso della puntata di questa sera si parlerà della scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, deceduto la scorsa notte. Inoltre verrà affrontata la questione relativa all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica: c’è grande fermento all’interno dei partiti in vista della convocazione per il primo voto dei grandi elettori, previsto per il prossimo 24 gennaio.

Gli ospiti della puntata di questa sera

Assieme allo scrittore Mauro Corona, ospite fisso del programma sin dal 2018 (nelle prime due stagioni era il giornalista Tommaso Labate), Bianca Berlinguer cercherà di fare chiarezza anche su un altro argomento che sta riscuotendo l’attenzione dei media nelle ultime settimane, ossia quello relativo alle aggressioni avvenute in Piazza Duomo a Milano durante la notte di Capodanno.

Sono infatti almeno cinque le donne che hanno fatto denuncia per aver subito abusi da parte di un gruppo di ragazzi durante i festeggiamenti. Da alcuni giorni circola anche un video sul web che confermerebbe la versione delle giovani. E proprio questa mattina a Milano sono state fermate 18 persone (tra cui alcuni minorenni) ritenute responsabili dell’accaduto.



Ritornano i servizi dell’inviato speciale

Come succede fin dalla prima puntata del 7 settembre scorso, la trasmissione vedrà anche i curiosi servizi realizzati dal comico e cabarettista Dario Vergassola, che tratterà i temi di cronaca e attualità con il suo solito spirito dissacrante

Cartabianca, dove e quando vedere il talk show

La puntata di Cartabianca di oggi, martedì 11 gennaio 2022, andrà in onda questa sera su Rai 3. L’orario d’inizio è fissato per le ore 21.20. La trasmissione sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play e in replica nella versione on demand.