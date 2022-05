Cartabianca con Bianca Berlinguer: questa sera faccia a faccia Orsini-Salvini su Ucraina e pace

globalist

3 Maggio 2022 - 18.57

Questa sera, martedì 3 maggio 2022, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, affronterà – come sempre – i temi di attualità legati alla guerra in Ucraina, alla politica e al Covid. Tema principale della puntata sarà, ovviamente, il conflitto tra Russia e Ucraina, che va avanti senza soste da più di due mesi.

Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto e collegamenti con gli inviati sul campo. Gli spiragli per una via diplomatica sembrano strettissimi. Che ruolo sta giocando l’Europa? Le sanzioni sono sufficienti? E ancora le conseguenze di questa guerra, la crisi energetica e quella umanitaria. Di questo e molto altro si parlerà con esperti, politici e giornalisti nella puntata di oggi.

Faccia a faccia Orsini-Salvini

Alessandro Orsini annuncia un “faccia a faccia con Matteo Salvini questa sera a Carta Bianca”. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale sarà ospite di Cartabianca, su Raitre, dove è annunciata anche la presenza del leader della Lega, Matteo Salvini. Orsini, protagonista di una serie di apparizioni televisive nelle ultime settimane, ha alimentato polemiche con le sue tesi e le sue posizioni sulla guerra tra Russia e Ucraina.