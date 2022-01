Morte di David Sassoli: in rete si scatenano puntali odio e menzogne no-vax

globalist

11 Gennaio 2022

Purtroppo in questo momento come non mai il combinato disposto tra odiatori da tastiera, propalatori di menzogne e squadristi digitali no-vax ha trasformato la morte di David Sassoli in una occasione per scatenare un’altra campagna di odio e di bugie e poter usare un evento drammatico (che tra l’altro con il Covid non c’entra nulla) per giustificare l’ingiustificabile e tutte le balle anti-scientifiche.

Così nel giro di pochi minuti sono state messe in giro queste vergognose bugie: tutta colpa dei vaccini del covid, si è vaccinato ma è morto lo stesso e quindi è la prova che i vaccini non funzionano. O addirittura Non si è mai vaccinato o ha fatto il placebo. Fino ai peggiori che parlano di tutta una finzione per dare la colpa ai no-vax.



Tanta pochezza umana da parte di personaggi abietti e irresponsabili che, però, trovano sponda in una parte politica che in maniera più o meno aperta appoggia i negazionisti.



Così sui social i no-vax e i negazionisti hanno alimentato l’hashtag #nessunacorrelazione per sostenere che si trattasse si una bugia e che una correlazione ci doveva essere.

Moltissimi i falsi profili tanto per chiarire ancora meglio la bassezza di questa operazione.

Un commento no vax che ha già le certezze: “Come la storia di Sassoli. Fanno vaccini a gogo, si danneggiano il sistema immunitario ma guai a dire che magari la causa possa essere il tanto amato vaccino.Sicuramente sara’ colpa di qualche no vax…”

E ancora: “I covidioti che campano sulle presunte disgrazie altrui, che si masturbano con i servizi fake nelle terapie intensive (con l’intervista al no vax di turno intubato) ora mandano in tendenza #sciacallo dopo la vicenda #sassoli. Ovviamente e palesemente morto di #nessunacorrelazione





#nessunacorrelazione ve lo dicono #Draghi i pennivendoli e i grandi virologi che vedete in TV, non per niente tutti all’ infimo posto delle classifiche internazionali dei virologi e scienziati mi raccomando, credetegli





Per fortuna in rete molti sono stati i commenti di condanna.



I No Vax che insinuano che la morte di Sassoli, che nel passato aveva avuto seri problemi di salute, sia collegata al vaccino hanno una morale che è una tacca sotto quella di una biscia.

I no vax hanno sprecato l’ennesima opportunità per tacere e già stanno usando la morte di Sassoli per scrivere le loro teorie complottiste, sciacalli di merda.