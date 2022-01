Luca Ward racconta la malattia della figlia: "Soffre della sindrome di Marfan"

globalist

7 Gennaio 2022

Luca Ward ha raccontato in tv per la seconda volta la malattia della secondogenita che soffre di una sindrome nota come sindrome di Marfan, una patologia che colpisce il tessuto connettivo, e che ha conseguenze alterazioni cardiache, polmonari e ossee.

“Quando ci hanno detto della malattia ci siamo sentiti colpevoli”, ha raccontato l’attore e doppiatore.

L’attore e la moglie hanno due figli, Lupo e Luna, e sono sposati dal 2013. Durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno”, Luca Ward ha spiegato: “Quando abbiamo aperto internet e abbiamo letto, è stato un disastro totale. Io sono andato proprio giù: ho sempre reagito bene alle avversità, ma qua potevo fare poco. Non ho mai detto ‘perché proprio a me’, sono cose che capitano. Ci sentivamo colpevoli all’inizio, pensavamo che fosse colpa nostra. È stato terribile”.

Già a marzo 2021 aveva raccontato per la prima volta a Silvia Toffanin, a “Verissimo”: “Quando un figlio nasce con una patologia ti senti responsabile. Per me è stata una mazzata, non riuscivo a metabolizzare questa cosa. Mia moglie invece è stata fortissima. Appena l’ha saputo lei ha immediatamente capito la gravità ed è stata lei a prendere in mano la situazione, è stata lei il capofamiglia… Ha scelto di lasciare il lavoro per dedicarsi totalmente ai figli e lei aveva studiato tantissimo, è un’attrice fantastica. Non so se avrei avuto il coraggio di fare la stessa scelta. E devo dire che è stata la scelta giusta”.