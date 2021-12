Celentano sulla strada di Montesano: "Basta con la dittatura dei talk show sui no vax"

globalist

28 Dicembre 2021

Preroll

Dispiace vedere, dopo Montesano, un altro artista che sulla pandemia parla di dittatura e chiede la parità tra la scienza ufficiale e pochi e sconclusionati sostenitori di terapie alternative non riconosciute dalla comunità scientifica che – tra l’altro – sta lavorando su anti-virali specifici che curino il Covid.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Basta con la dittatura dei talk show sui no vax”. Con questa frase che accompagna un video pubblicato sui suoi profili social, Adriano Celentano, che già nei giorni scorsi se l’era presa con Enrico Mentana per aver chiuso la porta ai no vax, continua la sua battaglia per l’imparzialità della tv tra vax e no vax, plaudendo a Maria Giovanna Maglie che parla di terapie alternative al vaccino.

Middle placement Mobile

“Cari conduttori di talk show, avete il compito di essere amorevolmente imparziali tra chi si vaccina e chi non si vaccina”, dice Celentano prendendosela con i talk show, a suo avviso sempre più omologati verso posizioni che silenziano i no vax.

Dynamic 1

Nel video pubblicato oggi su Instagram e Facebook de L’Inesistente anche un plauso alla conduttrice di Controcorrente Veronica Gentili e alla posizione di Maria Giovanna Maglie sulle terapie per i non vaccinati: “Le terapie alternative al vaccino ci sono da tempo, sono sperimentate, ne stanno arrivando di nuove, e quando abbiamo fatto un consesso internazionale per discuterne solo uno era scettico ed era un italiano”.