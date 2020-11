Scoppia la polemica social contro "Non è l'Arena": la grafica offensiva per Napoli

Un fotomontaggio con il Vesuvio che erutta virus mentre in studio Massimo Giletti parla dell’emergenza Covid-19 in Campania: è accaduto durante l’ultima puntata di Non è l’Arena su La7. L’elaborazione grafica ha suscitato reazioni indignate da parte di telespettatori e utenti.

“Cattiva, razzista, di cattivissimo gusto”, “Lo sfondo del programma di Giletti rappresenta Napoli col Vesuvio che erutta Coronavirus. Al posto di Non è l’Arena, dovrebbe chiamarsi Padania is not Italy”: sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter.

Un altro utente sottolinea come “mostrare il Vesuvio che erutta fumo e covid significa non avere un minimo di rispetto per Napoli, la Campania, e tutti i suoi abitanti”. Critiche da parte dei social network anche al sindaco Luigi De Magistris in collegamento durante la trasmissione: gli utenti hanno sottolineato il fatto che il primo cittadino non ha commentato in diretta l’elaborazione grafica comparsa sullo schermo dello studio.