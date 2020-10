Il caos Covid negli ospedali: percorsi 'sporchi' poco protetti e pochi tamponi agli infermieri

Un reportage interessante di Piazza Pulita: nel Lazio aumenta il numero di pazienti ricoverati positivi al Covid ma non tutti vengono curati nelle strutture dedicate.

“La cosa importante - dice Walter Ricciardi - sarebbe che questi pazienti venissero trattati nei covid hospital, che però hanno un numero di posti limitato, nel momento in cui questi posti vengono saturati li dobbiamo curare in ospedali più generalisti, dove il pericolo di commistione tra pazienti covid e non aumenta".

Un pericolo reso ancor piú concreto, in alcune strutture, dalla mancanza di percorsi differenziati per pazienti infetti e dalla scarsità di controlli e test fatti a medici e infermieri.