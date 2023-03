Covid-19, i medici di famiglia: "Bene le indagini, capiamo dove si è sbagliato"

globalist Modifica articolo

9 Marzo 2023 - 15.59

Covid-19, secondo il vicesegretario della Fimmg (la Federazione Italiana dei medici di famiglia) le indagini della procura di Bergamo saranno utili per non ripetere ulteriori errori. Queste le parole di Pierluigi Bartoletti, a margine della presentazione oggi a Roma all’Enpam dell’indagine Eurispes ‘Oltre il Covid-19: il Sistema sanitario nazionale di fronte al tema del recupero prestazionale’, commentando i recenti sviluppi dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulle mancate zone rosse in Lombardia.

«Credo sia giusto andare a vedere e trovare le responsabilità per le cose che non hanno funzionato» nella prima fase della pandemia Covid «non per colpevolizzare chi ha fatto scelte in momenti incredibili prendendosi grandi responsabilità, ma per capire e verificare chi ha agito in modo competente o meno. Questo per non ripetere le scelte sbagliate».