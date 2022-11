Pandoravirus, il Permafrost restituisce un virus di 50mila anni fa: ecco di cosa si tratta

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 11.56

Un virus congelato per millenni nel permafrost è tornato alla luce, dopo essere stato scongelato in laboratorio. E’ un virus “gigante” del genere Pandoravirus ed è il più antico mai riportato in vita fino a oggi. La sua età stimata è di circa 48.500 anni. E’ stato un gruppo di scienziati dell’Università di Aix-Marseille, in Francia, a isolarlo insieme ad altri 12 nuovi virus di diverse tipologie, prelevati da 7 campioni di suolo perennemente ghiacciato della Siberia.

Il virus è stato estratto 16 metri sotto il fondale di un lago della Jacuzia, est della Siberia. I virus giganti del genere Pandoravirus, sono entità enormi con un genoma incredibilmente esteso e in minima parte conosciuto, mille volte più grandi di un virus dell’influenza.

“48.500 anni sono un record mondiale per un virus” dice Jean-Michel Claverie dell’Università di Aix-Marseille in Francia, che con il sui team in passato aveva già riportato in vita altri due virus di 30 mila anni fa provenienti da resti di mammut congelati nel permafrost. “Se gli antichi virus giganti rimangono infettivi dopo essere stati congelati per così tanto tempo, anche altri tipi di virus di mammiferi lo faranno”, sostiene Claverie.

Lo scioglimento del permafrost provocata dal riscaldamento globale può riportare alla luce antichi virus, anche senza l’intervento degli scienziati.