Covid, De Luca con la mascherina invita alla prudenza: "Indossatela se ci sono assembramenti"

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 22.45

Preroll

Il Covid sta aumentando ma non se ne parla più e ci avviciniamo all’inverno con 500 morti a settimana ma il governo amico di no-vax e negazionisti ha tolto praticamente tutte le misure di protezione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Sul Covid manteniamo la prudenza»: è l’esortazione del presidente della Campania Vincenzo De Luca che invita a non abbassare la guardia sul rischio pandemia in chiusura del suo appuntamento social.

Middle placement Mobile

«Come vedete in qualche caso l’unico che continua a mettere la mascherina è il presidente della Regione Campania. Ma non fa niente – sottolinea accompagnando la frase con un sorriso – io continuo a dare l’esempio. E ora che ci avviciniamo a feste e cenoni nei luoghi al chiuso, prudenza. E mettetevi la mascherina quando ci sono assembramenti, non è un grande sacrificio. Stiamo attenti».