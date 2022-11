Terapia sostenibile: sostegno psicologico a un prezzo accessibile

globalist Modifica articolo

20 Novembre 2022

Uno dei fattori più citati da chi vorrebbe andare in psicoterapia ma ancora non l’ha fatto è il prezzo del trattamento. Alcune persone credono che la terapia costi di più rispetto ai prezzi reali, ma per tanti le tariffe raggiungono effettivamente cifre difficili da sostenere. Questo è vero in particolar modo in un contesto come quello attuale, caratterizzato da inflazione alta e costi in crescita per le famiglie italiane. Esistono però alcune opzioni di terapia sostenibile per trovare supporto a prezzi più accessibili.

Terapia con supporto statale

Un’opzione per ricevere supporto psicologico in modo economico oppure gratuito è rivolgersi al Servizio sanitario nazionale. Se da un lato questa è tra le soluzioni più convenienti dal punto di vista del prezzo, le liste di attesa sono molto lunghe e spesso è necessario attendere mesi per un colloquio iniziale. In alcuni casi le risorse a disposizione del SSN sono così ridotte da limitare la possibilità di supporto a chi soffre di disturbi già gravi ed è in condizioni di crisi immediata. Gli psicologi nel settore pubblico solitamente hanno un alto numero di pazienti e non abbastanza tempo da dedicare a ognuno, compromettendo a volte la qualità del servizio.

Anche il bonus psicologo INPS che sarà erogato a breve ai cittadini idonei è tra le opzioni di sostegno offerte dallo Stato. Al momento le domande sono però chiuse e non sono a disposizione informazioni riguardo a eventuali iniziative simili per il futuro.

Opzioni economiche per psicoterapia privata

Guardando ora al settore privato, ci sono diverse opzioni che permettono di iniziare un percorso di psicoterapia a prezzi più bassi rispetto alla media. Una soluzione che negli ultimi anni ha guadagnato grande popolarità è la psicoterapia online, che consiste in sedute in videochiamata senza doversi spostare da casa. Le tariffe per il servizio su piattaforme come Serenis hanno un prezzo tra i 40 e i 50 euro, in generale un po’ più basso rispetto alla terapia tradizionale che in media costa tra i 60 e i 90 euro a seduta. A questo risparmio si può aggiungere quello ottenuto evitando gli spostamenti e i relativi costi per benzina, mezzi pubblici o parcheggio.

Per chi ha difficoltà economiche può essere utile informarsi riguardo ai professionisti che offrono colloqui di psicoterapia a prezzi calmierati. Alcuni psicologi si rendono infatti disponibili a prendere in carico un certo numero di pazienti a una tariffa ridotta se questi possono dimostrare di avere un ISEE o un reddito bassi.

Un altro modo per ottenere sostegno psicologico a un costo inferiore è prestarsi come paziente per studenti di psicoterapia o tirocinanti. In questo caso bisogna però tenere a mente che alla convenienza del prezzo farà fronte l’inesperienza dello psicologo, che non potrà offrire un percorso di psicoterapia vero e proprio.

Ci sono poi alcune aziende che decidono di offrire voucher per la psicoterapia ai propri dipendenti, oppure che hanno uno psicologo aziendale per favorire il benessere sul posto di lavoro. Chi ha la fortuna di lavorare per un’impresa che fornisce questo bonus può informarsi presso il personale delle risorse umane.

Si può fare psicoterapia gratuitamente?

È difficile, se non impossibile, trovare opzioni per la psicoterapia del tutto gratuite. Del resto, nessuno si aspetta che un notaio offra i propri servizi gratuitamente, e lo stesso vale per professionisti come gli psicoterapeuti. I costi relativi al sostegno psicologico non vanno visti come un peso, ma come un investimento per ottenere in futuro benessere ed equilibrio emotivo. Può quindi valere la pena di rinunciare a qualcosa di superfluo per qualche mese, come le cene al ristorante, lo shopping o i weekend fuori porta, per dedicare queste risorse a un percorso di psicoterapia.