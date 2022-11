Covid: aumentano i casi di infezione in età scolare

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 12.59

Aumentano i casi di Covid all’interno della popolazione in età scolastica rispetto al resto della popolazione, che passano dall’8,1% della scorsa settimana all’8,4%.

Negli ultimi sette giorni il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 33% nella fascia d’età 5-11 anni, il 50% nella fascia 12-19 anni. Lo rileva il report esteso settimanale dell’Iss, «Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale».

In diminuzione rispetto alla settimana precedente il tasso di incidenza in tutte le fasce d’età, ad eccezione della fascia tra i 16 e i 19 anni in cui risulta un leggero aumento, benché i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento.