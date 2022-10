E' iniziata l'eclissi di sole: quanto durerà e i consigli degli esperti per guardarla senza rischi

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 11.46

Una rara eclissi di sole sarà visibile questa mattina, poco dopo le 11 ora italiana. «L’importante, in queste circostanze, è la sicurezza, perché guardare il sole ad occhio nudo è estremamente pericoloso», ricorda all’Ansa Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), che per il 25 ottobre ha indetto l’iniziativa `Sun Day´ negli osservatori astronomici sparsi in tutta Italia.

«Bisogna usare solo binocoli e telescopi dotati di filtri adeguati», aggiunge Volpini. Oltre agli eventi dell’Uai, sarà possibile seguire l’eclissi in diretta online sul sito del Virtual Telescope Project, che trasmetterà da Roma a partire dalle 11.

Anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) partecipa all’evento con una diretta sui canali Youtube e Facebook di EduInaf, per seguire l’inizio del fenomeno celeste attraverso i telescopi Inaf di Bologna, Cagliari, Palermo, Roma e Trieste. La diretta, inoltre, mostrerà anche immagini dell’eclissi dai luoghi nel mondo in cui questo fenomeno sarà più accentuato: dalla Norvegia alla Lituania, dalla Turchia fino agli Emirati Arabi Uniti. Il fenomeno di domani sarà dovuto alla posizione della Luna che, trovandosi tra il Sole e la Terra, proiettera’ su quest’ultima la sua ombra: l’eclissi sarà però parziale, perché il nostro satellite non sarà perfettamente allineato tra noi ed il Sole.

L’ultima eclissi totale visibile dall’Italia si è avuta nel 1961, come conferma Paolo Volpini, mentre per la prossima bisognerà aspettare il 2081. Nel frattempo, dal nostro Paese sarà possibile ammirare altre eclissi parziali: le prossime saranno il 12 agosto 2026 ed il 2 agosto 2027.