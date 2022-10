Covid, Speranza contro Meloni: "Neanche una parola sui vaccini, non vuole scontare i no-vax"

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 18.35

Preroll

Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono fan di Bolsonaro e Trump e mentre la gente moriva e il governo con misure difficili cercava di limitare i danni loro andavano in piazza a sostegno dei no-vax, dei no green pass, contro ogni forma di restrizione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E ora i nemici della scienza hanno attaccato la gestione della pandemia. «Il modello italiano ha messo sempre al centro la tutela del diritto alla salute e la centralità dell’evidenza scientifica. Spiace che Meloni non sia uscita ancora dalla campagna elettorale. Neanche una parola sui vaccini che sono stati il fattore fondamentale per chiudere la fase più dura. Ha forse ancora paura di scontentare i no vax che la hanno votata?».

Middle placement Mobile

È la replica a caldo dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza al termine del discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel passaggio che ha riguardato la pandemia e del modello definito `restrittivo´ contro il Covid.