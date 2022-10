Covid-19: altri 91 morti per il coronavirus ma diminuiscono i ricoveri

globalist Modifica articolo

22 Ottobre 2022 - 18.10

Il Covid fa meno paura ma c’è sempre. Nelle ultime 24 ore i casi di Covid registrati in Italia sono stati 31.775, a fronte di 195.575 tamponi (il giorno precedente erano stati 36.116 su 213.088 test).

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono stati 92 (venerdì erano stati 91). I dimessi e i guariti sono stati 36.137. In diminuzione il tasso di positività al 16.2% (-0,7%).

Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-7), così come i ricoveri nei reparti ordinari (-29). Gli attualmente positivi sono in Italia sono 523.696.