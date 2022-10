Tedros Ghebreyesus (Oms): "Il Covid-19 resta emergenza internazionale"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 22.09

Preroll

“L’importanza della pandemia di coronavirus non è ancora ridimensionata nelle regole dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e rimane un’emergenza sanitaria di portata internazionale”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

È quanto ha dichiarato oggi il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus uniformandosi alle raccomandazioni del Comitato di Emergenza che si è riunito giovedì scorso.

Middle placement Mobile

I 18 esperti indipendenti incaricati dall’Oms hanno affrontato per la prima volta la questione se porre fine o meno all’emergenza internazionale concordando che era troppo presto”.

Dynamic 1

“Il virus continua a cambiare”, ha spiegato Tedros. In una dichiarazione, ha chiesto in particolare agli Stati membri di rafforzare la sorveglianza dei casi di coronavirus negli esseri umani, nonché la capacità di rilevare e valutare una nuova variante. Tedros ha anche affermato che la vaccinazione deve continuare a raggiungere gli obiettivi fissati dall’Oms, in particolare l’immunizzazione di tutto il personale sanitario e di tutte le persone vulnerabili.

“Dobbiamo aumentare l’accesso a test e farmaci per coloro che sono più a rischio”, ha aggiunto il direttore dell’Oms.