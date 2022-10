Samantha Cristoforetti è raggiante: "Grazie per l'opportunità, mi sono goduta la vista..."

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 12.07

Samantha Cristoforetti è da poco tornata sulla Terra, dopo la sua seconda missione sulla Iss Minerva e ha espresso tutta la sua enorme soddisfazione per l’esperienza da poco conclusa. «E’ stata un’esperienza intensa e sfidante da tanti punti di vista». Così l’astronauta Samantha Cristoforetti alla sua prima conferenza stampa dopo il rientro dalla sua seconda missione sulla stazione spaziale internazionale, Minerva, sottolineando la sua gratitudine per questa seconda opportunità.

Grazie a tutti per avermi dato l’opportunità di avere volato due volte, è stato un privilegio», aggiunge AstroSamantha, spiegando che la space walk è stata «una grande opportunità».

«All’apertura del portello», racconta, «io mi sono sentita subito a mio agio, dentro la tuta era come in addestramento e credo essere riuscita ad astrarmi». Ero «concentrata sul lavoro, l’attività che dovevo svolgere, sapevo che era sfidante e non volevo fare errori o creare problemi. Queste esperienze continui ad elaborarle dopo, senza lo stress li di dover performare in real time», osserva.

«Sono rimasta concentrata sul lavoro nelle quasi 7 ore fuori» ma poi ci sono stati «20 minuti» per «godersi il fatto di essere lì fuori». Così l’astronauta Esa Samantha Cristoforetti in conferenza stampa dopo il rientro dalla sua seconda missione sulla stazione spaziale internazionale Minerva