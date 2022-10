Un adolescente al giorno tenta il suicidio: lo studio dei Pediatri italiani deve far riflettere

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022 - 14.48

La disumanizzazione di ogni rapporto sociale, la trasformazione in entità sempre più virtuali, lo smartworking, la Dad. Tanti concetti che, collegati tra loro, stanno portando l’umanità – italiana in questo caso, ma il discorso può valere per tutto il mondo – a un costante allontanamento dalla propria natura di esseri sociali.

“Ogni giorno nel nostro Paese una ragazza o un ragazzo, adolescente, ma anche pre-adolescente, tenta il suicidio. L’incremento dei casi, negli ultimi due anni è del 75%. E sono 100mila i giovanissimi che hanno preso la strada della morte sociale, i cosiddetti hikikomori, isolati nella loro stanza, in fuga dall’interazione col mondo, travolti dalla paura del giudizio, soli”.

A lanciare l’allarme è il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), Antonio D’Avino, in occasione del Congresso nazionale della Fimp in corso fino al 15 ottobre a Riva del Garda.