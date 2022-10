Covid-19, il presidente della Toscana: "Virus ormai endemico, ora è più gestibile"

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022 - 14.14

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze, a chi gli ha chiesto un’opinione sull’aumento dei contagi da Covid registrati negli ultimi giorni in Toscana ha risposto spegnendo l’allarmismo e parlando di un virus ormai diventato endemico.

«Sempre più questa pandemia è un’endemia e sempre più vediamo che chi contrae il virus magari lo fa nella grandissima maggioranza in forma asintomatica o leggermente sintomatica».

«C’è poi da parte della nostra medicina una consuetudine a capire le modalità di trattamento e l’aumento della presenza negli ospedali è più che gestibile. Per intendersi quando oggi siamo in una giornata con duemila contagi io ricordo che duemila contagi» nelle scorse ondate Covid «si rapportavano all’inserimento in ospedale del 10% delle persone. Oggi non arrivano all’1%, di conseguenza è gestibile».