L'autunno si fa sentire: impennata di contagi Covid, Gimbe: +51,9% di casi in 7 giorni

6 Ottobre 2022 - 13.00

Covid: Gimbe, impennata contagi con +51,9% casi in 7 giorni-

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 28 settembre-4 ottobre 2022, rispetto alla precedente, un rilevante aumento di nuovi casi (244.353 vs 160.829, pari a +51,9%) e una diminuzione dei decessi (281 vs 307, pari a -8,5%, di cui 6 riferiti a periodi precedenti).

In crescita anche i casi attualmente positivi (491.811 vs 444.389, +47.422, pari a +10,7%), le persone in isolamento domiciliare (486.842 vs 440.608, +46.234, pari a +10,5%), i ricoveri con sintomi (4.814 vs 3.653, +1.161, pari a +31,8%) e le terapie intensive (155 vs 128, +27, pari a +21,1%).

Per la terza settimana consecutiva- dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta- si registra un incremento dei nuovi casi che segnano un ulteriore balzo (+51,9%): da poco meno di 161mila arrivano a superare quota 244mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 35mila casi al giorno´. L'aumento riguarda, anche se in maniera eterogenea, tutte le regioni (dal +18,4% della Sardegna al +132% della Valle d'Aosta) e tutte le province tranne quella di Crotone (-2,4%): dal +9% di Cagliari al +132% di Aosta. L'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 35 province: Biella (857), Vicenza (809), Trento (786), Bolzano (786), Udine (759), Belluno (751), Verbano-Cusio-Ossola (736), Sondrio (704), Padova (696), Treviso (631), Pescara (630), Verona (625), Como (625), Trieste (619), Venezia (618), Novara (615), Perugia (610), Rovigo (594), Cuneo (591), Chieti (582), Torino (576), Forlì-Cesena (571), Terni (558), Fermo (555), Macerata (546), Pordenone (544), Lecco (544), Asti (539), Ascoli Piceno (537), Teramo (527), Ravenna (516), Vercelli (514), Rimini (508), Rieti (501) e L'Aquila (501). Secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità, nel periodo 24 agosto 2021-28 settembre 2022 in Italia sono state registrate oltre 1,09 milioni di reinfezioni, pari al 6,2% del totale dei casi. La loro incidenza nella settimana 22-28 settembre è del 17,8% (59.172 reinfezioni), in aumento rispetto alla settimana precedente (15,8%). Si registra un aumento del numero dei tamponi totali (+20,6%): da 1.066.571 della settimana 21-27 settembre a 1.286.485 della settimana 28 settembre-4 ottobre. In particolare i tamponi rapidi sono aumentati del 23,7% (+203.029) e quelli molecolari dell'8,1% (+16.885). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività sale dall'8,8% all'1,7% per i tamponi molecolari e dal 16,4% al 20,2% per gli antigenici rapidi.

Sul fronte degli ospedali- afferma il direttore operativo della Fondazione Gimbe, Marco Mosti- dopo oltre due mesi di calo si registra un’inversione di tendenza nelle terapie intensive (+21,1%) e un netto balzo (+31,8%) dei ricoveri in area medica´.

In termini assoluti, i posti letto Covid in area critica, dopo aver raggiunto il minimo di 125 il 25 settembre, sono risaliti a quota a 155 il 4 ottobre; in area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, sono arrivati a quota 4.814 il 4 ottobre.

Al 4 ottobre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 7,6% in area medica (dal 3,8% della Sardegna al 23,2% della provincia autonoma di Bolzano) e dell’1,7% in area critica (dallo 0% di Basilicata, Molise e Valle d’Aosta al 4,6% del Friuli Venezia-Giulia).

`Gli ingressi in terapia intensiva- sottolinea Mosti- dopo aver toccato la scorsa settimana il minimo dal luglio 2021, sono quasi raddoppiati con una media mobile a 7 giorni di 21 ingressi/die vs 11 ingressi/die´.

Continuano a diminuire i decessi: 281 negli ultimi 7 giorni (di cui 6 riferiti a periodi precedenti), con una media di 40 al giorno rispetto ai 44 della settimana precedente.

Nella settimana 28 settembre-4 ottobre calano i nuovi vaccinati: 1.167 rispetto ai 1.310 della settimana precedente (-10,9%). Di questi, il 34,1% è rappresentato dalla fascia 5-11: 398, con una riduzione del 15,9% rispetto alla settimana precedente. Cala tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 299 (-9,7% rispetto alla settimana precedente)

