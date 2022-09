Uganda, le autorità sanitarie annunciano un focolaio di Ebola: la situazione nel Paese

globalist

20 Settembre 2022 - 12.30

In Uganda, le autorità sanitarie hanno annunciato un focolaio di Ebola dopo la conferma di un caso nel distretto di Mubende, nella zona centrale del Paese.

Stando a quanto reso noto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, l’Uganda Virus Research Institute ha confermato il caso dopo i test effettuati su un campione prelevato da un uomo di 24 anni, a seguito di sei morte sospette avvenute nel distretto nel corso del mese. Il ministero della Sanità ugandese ha precisato che l’uomo, residente nel villaggio Ngabano, situato circa 147 chilometri dalla capitale Kampala, è deceduto. Ad oggi, ha aggiunto l’Oms, sono otto i casi sospetti ricoverati in una struttura sanitaria.

“Questa è la prima volta in oltre un decennio che l’Uganda registra un focolaio di Sudan ebolavirus – ha detto Matshidiso Moeti, Direttore regionale per l’Africa dell’Oms – stiamo collaborando con le autorità sanitarie nazionali per indagare sull’origine di questo focolaio, sostenendo allo stesso tempo le iniziative atte a implementare in tempi rapidi misure di controllo efficaci”.

Come ricorda l’Oms, in passato ci sono stati sette focolai di Sudan ebolavirus, quattro in Uganda e tre in Sudan. In Uganda l’ultimo focolaio era stato segnalato nel 2012. Nel 2019 era stato poi registrato un focolaio di ebolavirus dello Zaire, importato dalla vicina Repubblica Democratica del Congo, allora alle prese con una vasta epidemia nella regione nord-orientale.