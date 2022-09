Covid-19, pandemia finita? L'Ema frena: "Il virus muta ad una velocità pazzesca ed è imprevedibile"

globalist

19 Settembre 2022 - 19.46

Pandemia Covid finita? L’agenzia europea del farmaco invoca prudenza. «Adesso stiamo effettivamente uscendo dalla pandemia. Ma, attenzione, perché il virus Sars-CoV-2 è ancora piuttosto imprevedibile».

E’ il monito lanciato da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, ospite di `ZoomCovid19´, spazio di approfondimento organizzato dall’Unamsi (Unione nazionale medico scientifica di informazione).

«Un dato rilevante – osserva Cavaleri – è che il virus Sars-CoV-2 sta mutando a una velocità pazzesca e continua a farlo. Adesso vedremo fino a quanto manterrà questo passo e se cambierà. Ma questo sta a indicare che è un virus ancora piuttosto acerbo in termini di convivenza col mondo degli esseri umani. Quindi dobbiamo aspettarci che ci saranno ancora parecchie mutazioni nei prossimi mesi e speriamo che prima o poi trovi la sua giusta dimensione per convivere con gli uomini e raggiungere un livello di mutazione simile almeno quello dei ceppi influenzali, perché allora ci darà la possibilità di poterlo inseguire meglio e prevenire meglio».

Sarà importante, sottolinea l’esperto, anche per poter capire meglio «come cambiare la composizione dei vaccini Covid», per avere ogni volta una buona protezione, «augurandoci che Sars-CoV-2 arrivi a fare come tutti i virus respiratori endemici, che di fatto causano ondate soprattutto nei mesi freddi e non nei mesi estivi come è successo questa estate con Omicron 5».