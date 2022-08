Covid, il virologo Pregliasco: "Non si è raffreddorizzato, ma uccide ancora"

globalist

21 Agosto 2022 - 18.15

Fabio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano e professore di Igiene Generale e Applicata presso l’Università degli Studi di Milano, invita a «Preparare l’autunno».

Dal Meeting di Rimini dove tra poco interverrà al convegno «Una sanità disarmata contro le nuove malattie?» spiega ai cronisti che occorrerà «continuare a vaccinare, in particolare i soggetti fragili» oltre ad avere «comportamenti responsabili» in «combinazione con la vaccinazione antinfluenzale». «Solo così – aggiunge – si farà la differenza sulla quota di adesioni che debbano essere volontarie e su una base di raccomandazioni, perché – di qui il monito del virologo – il Covid non si è raffreddorizzato come si vuole far pensare in qualche caso, perché purtroppo ancora uccide».

In merito al possibile andamento «sulla base della storia di altre pandemie – spiega Pregliasco – ci saranno onde di discesa e salita. Ce ne aspettiamo altre e c’è la speranza che questo virus, adattandosi ulteriormente e anche noi, mantenendo una buona risposta anticorpale con la rivaccinazione, evitare i casi ondulati».

Per il noto virologo «è una narrazione sbagliata tardare a rivaccinarsi aspettando i nuovi vaccini. Questo – spiega – ha creato disaffezione attuale sulla quarta che invece è necessario fare in questo momento perché i vaccini attuali, è dimostrato da studi scientifici, rinforzano la risposta immunitaria in un momento in cui il virus circola molto e anzi i dati sono sottostimati».

Nel futuro «avremo – conclude – vaccini aggiornati, come con l’influenza, per, soprattutto, le persone fragili, che dovranno nel futuro, a mio avviso, aggiungere la vaccinazione antinfluenzale con anche la vaccinazione antiCovid».