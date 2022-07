Covid-19: 60.381 nuovi casi e altri 199 morti

globalist

28 Luglio 2022 - 18.08

Sono 60.381 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 296.304 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è del 20,4%, in aumento dello 0,3% rispetto alla giornata di mercoledì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 199. In calo di 18 unità le terapie intensive, mentre sono 183 in meno i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 88.425.

I numeri della pandemia – Sono 406 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (18 meno di mercoledì), mentre gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.911, rispetto a ieri 183 in meno. Gli italiani positivi al Covid sono attualmente 1.352.329, cioè 27.798 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.898.059 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 171.638.