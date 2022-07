Covid, Zangrillo: "Sintomi e tampone negativo? Si tratta di paranoia ossessiva"

globalist

18 Luglio 2022

Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, ha parlato dell’attuale situazione legata ai contagi Covid. Con un post su Twitter, il medico ha criticato l’eccessiva morbosità della comunicazione: “Covid, ho i sintomi ma il tampone è negativo: perché?”, questo il titolo. Zangrillo non ha dubbi nella risposta, bollando il dibattito con due parole: “Paranoia ossessiva”.

Zangrillo ha poi chiarito il concetto all’AdnKronos. “Bisogna piantarla di parlare di Covid – conclude – e ripristinare al più presto le regole del buon senso”. Nei giorni scorsi l’esperto era intervenuto sempre via Twitter anche sul nodo dei positivi asintomatici: “Accade che lavativi seriali, positivi al test Covid-19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. Così si distrugge il Paese”.