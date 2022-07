Il Covid-19 dilaga: la Germania verso il ritorno all'obbligatorietà della mascherina al chiuso

globalist

16 Luglio 2022

In Italian quando un controllore chiede di mettere la mascherina ad un passeggero molte volte viene insultato e in alcuni casi perfino picchiato.

Ma purtroppo qualche restrizione è destinata a tornare. Molto presto in Germania potrebbe tornare obbligatorio l’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso per contenere la diffusione delle nuove varianti di Covid-19.

Lo ha annunciato il ministro federale della Giustizia, Marco Buschmann, parlando ai giornali del gruppo mediatico Funke, come riporta la Sueddeutsche Zeitung.

«L’efficacia delle mascherine al chiuso è indiscussa», ha affermato Buschmann. Per l’autunno è, quindi, allo studio «una forma di obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto», ha spiegato ancora Buschmann, aggiungendo che non sono, invece, in programma, altre restrizioni. «Siamo d’accordo nella coalizione che non ci saranno più lockdown, nessuna chiusura totale delle scuole e nemmeno il coprifuoco».