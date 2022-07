Covid, il virologo Maga: "Le fasce a rischio dovrebbero fare subito la quarta dose"

globalist

12 Luglio 2022

Il virologo Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, ha parlato del prossimo ciclo di vaccinazione per le fasce più deboli della popolazione. “Gli anziani, soprattutto in presenza di fattori di rischio”, e tutte le persone per le quali è raccomandata, non dovrebbero “attendere per fare la quarta dose”. In modo da “recuperare una difesa immunitaria per superare, in maniera tranquilla, questa ondata pandemica estiva che è ancora molto intensa”.

Questo non vuol dire “togliersi la possibilità di poter accedere ai vaccini aggiornati, che dovrebbero arrivare in autunno”, a distanza di 4 mesi.

Maga sottolinea che “la decisione di estendere la platea di persone a cui può essere somministrata la quarta dose, dai 60 anni in poi (popolazione che può avere conseguenze se contagiata), è in linea con i dati della comunità scientifica che hanno dimostrato come, nelle persone di questa fascia d’età, il secondo booster sia in grado di aumentare le difese immunitarie, riportando la protezione verso la malattia grave a livelli alti, anche nei confronti delle varianti Omicron 4 e 5”.