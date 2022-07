Covid: rispetto a luglio 2021 i contagi sono 100 volte di più, raddoppiate le terapie intensive

globalist

7 Luglio 2022 - 12.32

Preroll

I contagi di luglio 2022 sono cento volte di più rispetto a quello dello scorso anno, anche se le terapie intensive sono salite “solo” del doppio. Prendendo a confronto i dati di ieri, 6 luglio, rispetto a quelli di mercoledì 7 luglio 2021 (per un confronto attendibile è bene prendere lo stesso giorno della settimana), le differenze sono nette: ieri 107.786 contagi, un anno fa, prima che Omicron invadesse il mondo (soprattutto con la sottovariante contagiosissima Omicron 5) erano stati 1.010.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Impressionante la differenza del tasso di positività: lo scorso anno i tamponi furono 177.977, con un rapporto dello 0,6%: neanche un test su cento era positivo. Ieri sono stati il doppio, 380.035, ma con l’enorme massa di casi la positività è schizzata al 28,4%: più di un tampone ogni 4 dà esito positivo. La scorsa estate i malati Covid erano quasi spariti: 41.840 i positivi. Il dato di ieri parla invece di oltre un milione di positivi, che poi sono probabilmente il doppio (a fare la differenza rispetto allo scorso anno è il boom dei tamponi fai-da-te a domicilio, non sempre segnalati alle Asl).

Middle placement Mobile

Differenze meno nette, grazie soprattutto alla campagna vaccinale, sul fronte delle terapie intensive: quelle occupate da malati Covid esattamente un anno fa erano 180, oggi sono 325. Più ampio il gap per i ricoveri ordinari, che erano 1.234 mentre oggi sono 8.220. Inevitabile comunque l’aumento dei decessi: 72 vittime nel bollettino di ieri, 14 in quello di un anno fa. Una marea di casi in più, insomma, che si traduce in una crescita di ricoveri e decessi relativamente ridotta.

Dynamic 1

I numeri parlano chiaro: del milione e centomila malati attuali, lo 0,03% è in terapia intensiva, lo 0,72% è ricoverato, e il 99,25% è in isolamento domiciliare. Proporzioni che consentono ancora di tenere tutto aperto, per di più senza obbligo di mascherine, malgrado l’impressionante aumento di giugno, che ha visto quintuplicare i casi in poche settimane.