Covid, la curva in netta risalita: 83.555 i contagi su 717.400 tamponi

28 Giugno 2022 - 16.11

La curva epidemica in Italia è in risalita e ha fatto segnare un vero e proprio boom di contagi: sono 83.555 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 24.747 di ieri ma soprattutto contro i 62.704 di martedì scorso.

I tamponi processati sono 717.400 (ieri 100.959) con un tasso di positività che scende dal 24,5% all’11,6%. I decessi sono 69 (ieri 63). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.234. In crescita le ospedalizzazioni: 3 in più le terapie intensive (ieri +7), che sono così 237 in tutto con 40 ingressi giornalieri.

E altri 162 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +341) per un totale di 6.035. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.