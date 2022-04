Pregliasco: "Avanti con le mascherine al chiuso nelle scuole e per i fragili"

globalist

16 Aprile 2022 - 18.35

Mascherina si, mascherina no, la diatriba di questi ultimi giorni riguarda la proroga dell’uso dei dispositivi sanitari di protezione al chiuso. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, andrebbero mantenute al meno per la fascia di popolazione più fragile.





“Ritengo che i soggetti fragili e le persone che li assistono, a prescindere dall’obbligo, debbano assolutamente continuare a indossare la mascherina in situazioni a rischio, meglio se Ffp2”. Il 30 aprile decadrà l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, e il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato che una decisione ufficiale verrà presa dopo Pasqua.

Quanto alle scuole e in particolare agli studenti sopra i 6 anni, secondo l’esperto “in termini precauzionali sicuramente sarebbe meglio che continuassero a portare la mascherina in classe” fino al termine dell’anno scolastico. “Non è facile, perché per i bambini è più complesso e fastidioso tenerle – ammette il direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano – ma sarebbe meglio”.