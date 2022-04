Come sarà il meteo a Pasqua e Pasquetta? Ecco le previsioni per il weekend

globalist

12 Aprile 2022

La settimana che ci porterà a Pasqua sarà caratterizzata da caldo e dal alte temperature, che andranno sopra alla media stagionale di 5-6 gradi. L’anticiclone definito “cammello” attraverserà il paese grazie a un vortice ciclonico di passaggio tra la Spagna e l’Africa

Basti pensare che al Nord si potranno toccare punte di 24 gradi in pianura come a Milano e Torino e addirittura 27 gradi sulle valli dell’Alto Adige; al Centro Firenze probabilmente riuscirà a superare la soglia dei 25 gradi, così come Caserta. Tra 20 e 23 gradi su buona parte delle altre città, anche a Roma.

Questa parvenza di clima quasi estivo non avrà tuttavia lunga vita: proprio nel weekend di Pasqua un nucleo di aria fredda dalla Russia pare avere tutta l’intenzione di rovinare i piani per le feste.

Martedì 12. Al nord: cielo coperto al Nordovest, sole altrove. Al centro: si copre in Sardegna, tante nubi sulle coste tirreniche, meno altrove. Al sud: nubi sparse solo in Sicilia.

Mercoledì 13. Al nord: cielo spesso molto nuvoloso o coperto. Al centro: tante nuvole su tutte le regioni. Al sud: cielo spesso molto nuvoloso, anche coperto in Sicilia.

Giovedì 14. Al nord: cielo via via poco nuvoloso. Al centro: nubi irregolari. Al sud: nuvolosità diffusa, ma innocua.

Tendenza: venerdì giornata piuttosto calda, da sabato arriva aria più fredda.