Pregliasco sui contagi a Hong Kong: "Simile alla quarta ondata in Europa"

18 Febbraio 2022 - 20.03

Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, commenta così l’ondata di contagi di Covid che sta interessando Hong Kong: “Purtroppo queste ondate non sono tutte sincrone e ciò che è successo a noi sta in qualche modo succedendo a Hong Kong. Quindi è una quarta ondata, che sta diventando impegnativa per un sistema sanitario nazionale che è quello che è”.

Nessuna preoccupazione per noi? “Non credo, no. Almeno spero – replica l’esperto – Presumibilmente non dovrebbe essere l’anticipo di qualcosa che potrebbe arrivare, ma un film che abbiamo già visto: una presenza dell’Omicron pesante in un Paese che è messo male anche dal punto di vista della copertura vaccinale”, con solo il 20% di over 80 immunizzati.