Hong Kong, il cardinale Zen è stato scarcerato su cauzione: era sospettato di collusione

11 Maggio 2022 - 19.12

Il cardinale Joseph Zen è stato rilasciato su cauzione, dopo l’arresto da parte della polizia di sicurezza nazionale di Hong Kong. Il prelato era sospettato di collusione con forze straniere per mettere in pericolo la sicurezza nazionale cinese, come riferito dal gruppo per i diritti umani con sede nel Regno Unito Hong Kong Watch. Il cardinale era stato arrestato insieme alla cantante Denise Ho, all’avvocata Margaret Ng e allo studioso Hui Po-keung.

Anche gli Stati Uniti avevano chiesto alla Cina la “liberazione immediata” del cardinal Joseph Zen, arrestato dalla polizia di sicurezza nazionale di Hong Kong insieme all’ex parlamentare dell’opposizione Margaret Ng e alla cantante Denise Ho. La richiesta Usa a Pechino, per bocca della vice portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, è arrivata poco prima della notizia che il prelato è stato liberato su cauzione.