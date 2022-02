Il sindaco di Pozzallo: "Il Papa e Mattarella sono due punti di riferimento. Parole che ci devono spronare"

globalist

7 Febbraio 2022 - 11.59

L’intervento del Papa al ‘Che Tempo Che Fa’ sui migranti ha toccato, oltre che il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, anche quello di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

“Il Papa e Mattarella sono i nostri punti di riferimento. Non si può non apprezzare l’intervento del Santo Padre di ieri sera in televisione. Le sue parole, in tema di migranti, sottolineano un problema che è trascurato da tutti ma un giorno la storia ci condannerà dal punto di vista etico e morale. Far morire delle persone e nessuno ne parla e’ di una gravità inaudita”.

Il centro della costa del ragusano è da anni ‘in prima linea’ con i tanti arrivi di migranti. “Le parole del Papa – ha aggiunto Ammatuna – ci spronano a prendere coscienza su un fenomeno che lungi dall’esaurirsi, è un problema con cui noi dobbiamo fare i conti anche alla luce di un nord del mondo sempre più ricco ed un sud del pianeta sempre più povero. Si possono mettere tutti i fili spinati che si vogliono ma così non si andrà da nessuna parte e la questione non si risolverà”. Il sindaco di Pozzallo ricorda infine come dal “24 al 27 febbraio, a Firenze, i sindaci e i vescovi del mediterraneo si incontreranno in nome di Giorgio La Pira in un convegno che sarà concluso dal Santo Padre”.

“Papa Bergoglio – ha concluso Ammatuna – non si stancherà mai di sottolineare il fenomeno dei migranti, come le belle parole di ieri, sollecitando le classi politiche e le istituzioni italiane europee ed internazionali”. (di Francesco Bianco, AdnKronos)