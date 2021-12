Mani e labbra screpolate: cause e rimedi

globalist

21 Dicembre 2021

L’inverno, si sa, porta con sé il freddo e purtroppo sono molti i malanni e le condizioni che accompagnano questa stagione: dalle classiche febbri ai raffreddori, passando per disagi ben più lunghi e fastidiosi, come le labbra e le mani screpolate. Esistono numerose cause e, per fortuna, altrettanti rimedi per combattere questi problemi.

Mani screpolate: cause e rimedi

Partendo dalle mani screpolate si può sostenere che la pelle secca è causata, generalmente, da un’importante alterazione del film idrolipidico e dalla sconnessione degli strati più superficiali dello strato corneo. Questa tipologia di disagio è molto diffusa e può influire in maniera negativa sulla vita di tutti i giorni, così come nelle relazioni interpersonali.

Infatti, appaiono sgradevoli alla vista, con i loro toni spenti e la sensazione di ruvidità al tatto. Come se non bastasse, vengono accompagnate da fastidi quali prurito ed infiammazioni.

Se non adeguatamente trattate, si potrebbe addirittura arrivare alla condizione di ragadi, con veri e propri tagli dolorosi e profondi. Analizzando le cause, si sostiene che esse possano derivare sia da cattive abitudini che da agenti ambientali.

In particolare:



Sono la parte del corpo più esposta, sia in termini ambientali che fisici;

Vento e temperature molto fredde le indeboliscono, così come smog, polveri e inquinamento;



Spesso vengono deterse con saponi non adeguati e lavati con acqua calda e fredda nell’arco di poco tempo;



Se non sono protette dai guanti, rischiano di perdere la barriera idrolipidica esterna;

Alcuni farmaci provocano screpolatura, come i corticosteroidi;



Anche malattie della pelle contribuiscono, in particolare psoriasi e dermatite.

Sul fronte dei rimedi, ci sono diversi modi per favorire il ripristino della normale salute della pelle.

Esistono numerosi consigli sui rimedi per le mani screpolate , il più importante è quello di idratarle correttamente, magari applicando più di una volta al giorno prodotti emollienti che possano proteggere le mani da aggressioni esterne, il tutto mentre trattengono l’acqua dando loro una consistenza morbida e sana.

In particolare, sono perfetti per la causa alcuni prodotti specifici e principi attivi. Tra cui:

Olio di jojoba, di cocco e di mandorle dolci;

Burro di karité e di cacao;



Aloe vera;

Lanolina;

Acido ialuronico e lattico;

Sorbitolo.

Labbra screpolate: cause e rimedi

Anche le labbra, come le mani, possono screpolarsi e creare un disagio antiestetico, oltre che fastidioso.

La loro secchezza è spesso dovuta a:

Disidratazione;



Stati influenzali;

Esposizione a vento, raggi UV e freddo;

Infezioni fungine;

Herpes;

Carenza di vitamine A, B e C;

Alcuni medicinali per la cura dell’acne;

Ansia;



Psoriasi ed eczema.

Per curare questo problema esistono molte soluzioni, così come per le mani. I migliori rimedi per le labbra screpolate riguardano il semplice cambio di abitudini, altri l’applicazione di prodotti specifici. Uno di questi è quello di applicare stick con importanti azioni idratanti, emollienti e protettive.

In modo particolare, quelli contenenti:

Olio EVO, di mandorle dolci o di germe di grano;



Gel di aloe vera;



Burro di karité e di cacao;

Miele;

Cera d’api.

Sul fronte delle abitudini, è bene seguire un regime alimentare equilibrato, ricco di cibi quali frutta e verdura di stagione. Senza mai dimenticarsi di bere molta acqua per rimanere idratati. Ancora, evitare di fumare, di toccarsi la bocca e di mordicchiarsi le labbra.