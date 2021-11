Vaccino spray, il farmacologo Garattini è ottimista: "L'idea è buona, speriamo funzioni"

globalist

30 Novembre 2021

Preroll

Il farmacologo Silvio Garattini, presidente dell’Irccs Istituto Mario Negri, in merito al vaccino spray messo a punto dalla BioMap dell’unità mista di ricerca (Umr) Inrae-Università di Tours, in Francia, in sperimentazione da oltre un anno, ha dichiarato: “Un vaccino spray contro il Covid è una buona idea”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Si basa” ha spiegato, “sul fatto che la protezione venga data subito dalle prime vie aeree, ‘strada’ da cui il virus entra nell’organismo, cosa che con i vaccini attuali non si realizza. Con il vaccino intranasale si può avere una possibilità di prevenire anche il contagio, ed è estremamente importante è utile”.

Middle placement Mobile

“Il problema è sapere se funzionerà questo vaccino. E questo purtroppo nessuno può saperlo al momento – aggiunge Garattini – perché non abbiamo dati sufficienti per esprimere un giudizio”. Il 2023 come data per l’arrivo sul mercato del prodotto, secondo le previsioni dei ricercatori francesi “è credibile. I vaccini a mRna sono stati sviluppati in un anno circa, speriamo che anche questo possa avere tempi brevi”, conclude.