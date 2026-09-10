Gaza: soldati e 007 israeliani raccontano come l’esercito ha organizzato il sistema delle uccisioni di massa

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10 Settembre 2026 - 16.54

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Le testimonianze di 24 persone che hanno lavorato nell’esercito israeliano sui sistemi segreti utilizzati nella guerra a Gaza sono state rese pubbliche in un nuovo documentario dedicato all’uccisione di massa dei civili palestinesi.

“NAZA”, diretto dagli israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor, vincitori dell’Oscar, è stato presentato giovedì alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia come l’unico documentario in concorso per il prestigioso Leone d’oro.

Il titolo del film deriva da un acronimo utilizzato dall’esercito israeliano come eufemismo per indicare i civili destinati a essere uccisi durante un attacco militare. Prodotto dal Guardian, il documentario raccoglie numerose testimonianze di ufficiali dell’intelligence e soldati israeliani coinvolti nelle attività di sorveglianza e nell’uccisione a distanza di civili palestinesi.

Le interviste sono state girate di notte sui tetti di Tel Aviv, a condizione che gli intervistati rimanessero anonimi, considerati i rischi legati al fatto di parlare pubblicamente delle attività militari israeliane. I loro volti e le loro voci sono stati modificati digitalmente per impedirne l’identificazione.

Gli intervistati descrivono i metodi segreti utilizzati dall’esercito israeliano a Gaza, compresi sistemi basati sull’intelligenza artificiale progettati per individuare un gran numero di possibili obiettivi di basso livello di Hamas. Queste persone venivano poi bombardate nelle loro abitazioni durante la notte, sapendo che gli attacchi avrebbero ucciso anche i loro familiari.

L’esercito israeliano avrebbe inoltre violato i telefoni cellulari per individuare la posizione degli obiettivi e intercettato di nascosto le conversazioni con le loro mogli e i loro figli poco prima che tutti venissero uccisi.

Il film raccoglie anche testimonianze dirette sulla distruzione di quartieri nei quali, secondo le stime dell’esercito israeliano, fino al 25% degli abitanti continuava a rifugiarsi nelle proprie case, sull’incendio sistematico delle abitazioni civili e sull’uccisione di civili in un luogo di distribuzione degli aiuti alimentari.

Abraham ha dichiarato giovedì, durante una conferenza stampa a Venezia: “Abbiamo semplicemente detto a questi ufficiali: descriveteci quello che avete fatto. Come funzionano questi sistemi? Disegnateli per noi. A volte basta fare le domande per ottenere le risposte”.

“Alcuni non hanno mostrato rimorso, altri sì. Alcuni ne hanno parlato con indifferenza, altri con orgoglio”.

Diversi degli intervistati lavoravano in un’unità segreta dell’intelligence che risponde direttamente all’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Uno di loro ha dichiarato che la sua missione era “ostacolare la pace”.

“Abbiamo realizzato questo film per il senso di responsabilità che deriva dal nostro ruolo di registi e giornalisti israeliani e dalla necessità di esaminare i sistemi alla base dell’uccisione di massa dei civili palestinesi, di cui il nostro Paese è responsabile”, hanno affermato Abraham e Szor nella dichiarazione dei registi.

I due registi hanno sottolineato che il film non si concentra su “crimini di guerra sporadici commessi da singoli soldati fuori controllo”. “Il film riguarda gli ordini stessi, le politiche, le pratiche accettate, il linguaggio e la logica che rendono possibili queste pratiche e le persone che operano al loro interno”, hanno spiegato. “Il sistema e i suoi ingranaggi”.

Il documentario è stato coprodotto da James Wilson e prodotto esecutivamente da Jonathan Glazer, lo stesso gruppo di lavoro del film “La zona d’interesse”, vincitore dell’Oscar.

“NAZA” sviluppa rivelazioni pubblicate per la prima volta dalla rivista israelo-palestinese +972 Magazine, dalla testata in lingua ebraica Local Call e dal Guardian tra il 2023 e il 2025. Il film è stato girato e prodotto in condizioni di stretta sicurezza, a causa dei rischi per le fonti giornalistiche riservate, e i suoi contenuti sono rimasti segreti fino alla proiezione di giovedì.

Paul Lewis, responsabile delle inchieste del Guardian e produttore esecutivo del film, ha definito “NAZA” il risultato di “anni di lavoro meticoloso per scoprire e verificare i sistemi utilizzati dall’intelligence militare israeliana a Gaza”.

Abraham ha spiegato che la realizzazione del documentario ha permesso di analizzare nel loro insieme le informazioni raccolte nel corso di questo lavoro. “In questo film parliamo con 24 persone. Analizziamo sistemi di uccisione di massa. Il cinema offre qualcosa di particolare: permette di esaminare strutture e sistemi e di capire come vengono messi insieme”.

Prima della proiezione, Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del cinema di Venezia, aveva definito “NAZA” un’opera “davvero rivoluzionaria”, descrivendola come “un lavoro politicamente dirompente e cinematograficamente estremamente interessante”.

“Non è una semplice raccolta di interviste”, ha dichiarato Barbera, secondo quanto riportato da Cinecittà News. “Ci sono voluti tre anni per convincere questi esponenti dell’intelligence e dell’esercito israeliani a raccontare il lavoro svolto quando è iniziata l’invasione di Gaza e vi assicuro che le loro testimonianze sono sconvolgenti”.

Gli attacchi israeliani a Gaza dal 2023 hanno ucciso più di 73.000 palestinesi, la maggior parte dei quali civili, e ne hanno feriti oltre 174.000. Nel complesso, le vittime rappresentano più del 10% della popolazione di Gaza prima della guerra.

Le restrizioni israeliane all’ingresso degli aiuti alimentari hanno provocato una carestia causata dall’uomo nell’estate dello scorso anno, mentre l’esercito israeliano ha raso al suolo o danneggiato più di tre quarti delle abitazioni. I palestinesi sopravvissuti sono oggi ammassati in campi di tende, con un accesso estremamente limitato all’acqua potabile e ai servizi igienici.

Israele ha iniziato la guerra dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 guidati da Hamas, nei quali furono uccise più di 1.200 persone e 251 furono portate a Gaza dai miliziani. La maggior parte delle vittime e degli ostaggi era costituita da civili.

Abraham e Szor erano due dei quattro registi di “No Other Land”, che nel 2025 ha vinto l’Oscar per il miglior documentario.

Collegando i due film, i registi hanno dichiarato: “Nel film ‘No Other Land’ abbiamo trascorso cinque anni, insieme ai co-registi palestinesi Basel Adra e Hamdan Ballal, documentando la distruzione delle case palestinesi da parte dell’esercito, per rappresentare un quadro più ampio di un sistema di occupazione e supremazia etnica finalizzato all’espulsione dei palestinesi dalla Cisgiordania.

“In ‘NAZA’ facciamo qualcosa di simile: colleghiamo i diversi elementi di un sistema, raccogliendo le testimonianze di due dozzine di ufficiali dell’intelligence e soldati e mostrando i sistemi militari utilizzati per compiere quelli che una commissione dell’Onu e le principali organizzazioni per i diritti umani del mondo hanno descritto come atti di genocidio”.