Avvocato di Trump chiese agli 007 fabbricare false prove di brogli di Biden nelle elezioni 2020

12 Febbraio 2026 - 13.35

Un avvocato che ha guidato gli sforzi per sostenere le false affermazioni del presidente statunitense Donald Trump secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state “rubate” avrebbe fatto pressioni su un appaltatore dell’intelligence americana affinché cercasse prove di frodi elettorali relative a quella consultazione. Lo hanno riferito due persone a conoscenza dei fatti.

La società Mojave Research Inc. era stata incaricata dall’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI) di analizzare le vulnerabilità delle macchine per il voto utilizzate nelle elezioni del 2024 a Porto Rico. Gli analisti stavano esaminando i dispositivi per individuare eventuali punti deboli che hacker o altri soggetti avrebbero potuto sfruttare, secondo le fonti.

Le macchine sono state rimosse e controllate dalle autorità e dalle forze dell’ordine lo scorso maggio. L’ODNI ha spiegato che l’intervento è seguito a notizie pubbliche su possibili problemi di sicurezza nei sistemi di voto portoricani.

Kurt Olsen, avvocato coinvolto nell’iniziativa “Stop the Steal” dopo la sconfitta di Trump contro il democratico Joe Biden nel 2020, avrebbe cercato di ampliare l’ambito dell’incarico affidato a Mojave, chiedendo di individuare elementi utili a sostenere una sua indagine governativa sulla validità dei risultati elettorali del 2020. Le fonti, che hanno chiesto l’anonimato per parlare di discussioni interne, riferiscono che Olsen — già legale della campagna di Trump — dall’ottobre scorso lavora come “special government employee” nell’amministrazione con il compito di riesaminare le elezioni del 2020.

Durante l’indagine a Porto Rico, Olsen avrebbe insistito più volte affinché la società cercasse vulnerabilità che potessero aver influito anche sulle elezioni del 2020. Mojave, con sede a Reston, in Virginia, e già impegnata in progetti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale per l’ODNI, avrebbe però mantenuto l’attenzione sulla sicurezza delle elezioni future. Non è chiaro perché l’azienda abbia deciso di non modificare il perimetro del proprio lavoro.

Il ruolo di Mojave e i suoi contatti con Olsen non erano stati finora resi pubblici. Il contratto tra la società e l’ODNI è stato interrotto lo scorso ottobre, secondo una delle fonti, ma le ragioni non sono state confermate in modo indipendente.

Un funzionario dell’ODNI ha dichiarato che Olsen non è stato coinvolto nell’“esame dei sistemi di voto elettronico utilizzati nelle elezioni di Porto Rico”, senza tuttavia smentire i suoi contatti con l’agenzia su questioni legate alla sicurezza elettorale.

Olsen e la Casa Bianca non hanno risposto alle richieste di commento. Mojave ha declinato di rilasciare dichiarazioni. Il presidente della Commissione elettorale di Porto Rico, Jorge Rivera Rueda, ha affermato che l’ente “collaborerà pienamente con qualsiasi indagine condotta dalle autorità competenti, a livello statale o federale”.

Secondo le fonti, le iniziative di Olsen mostrano come alcuni esponenti vicini a Trump stiano cercando di coinvolgere la comunità dell’intelligence per dimostrare le accuse — più volte respinte dai tribunali — secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state truccate. Le agenzie di intelligence statunitensi non sono autorizzate dal Congresso né da direttive presidenziali a intervenire nella politica interna.

Pur non essendo un funzionario dell’intelligence, Olsen avrebbe preso parte a discussioni con l’ODNI su temi di sicurezza elettorale anche prima di ricevere un incarico ufficiale. Un rappresentante dell’agenzia ha definito la sua partecipazione precedente alla nomina come “volontaria”.

Un affidavit dell’FBI reso pubblico martedì indica Olsen come il funzionario la cui segnalazione ha dato avvio all’indagine del Dipartimento di Giustizia sulle elezioni del 2020 in Georgia. L’inchiesta ha incluso una perquisizione, il mese scorso, in un centro elettorale della contea di Fulton, e il documento ne illustra le motivazioni.

Il team della Direttrice dell’Intelligence Nazionale, Tulsi Gabbard — composto da funzionari, agenti delle forze dell’ordine e consulenti esterni — ha acquisito e analizzato macchine per il voto e dati provenienti dalla Georgia e da Porto Rico. L’ODNI ha affidato a Mojave, già collaboratrice dell’agenzia, l’incarico di esaminare le macchine portoricane nella primavera del 2025.

In una dichiarazione della scorsa settimana, l’agenzia ha affermato che i sistemi utilizzati a Porto Rico presentavano una struttura “altamente vulnerabile a possibili exploit”, senza fornire dettagli sulle eventuali misure da adottare.

Molti Stati americani e Porto Rico utilizzano macchine prodotte da Dominion, azienda finita al centro di teorie cospirazioniste infondate sulle elezioni del 2020. Lo scorso anno Dominion è stata acquisita da Liberty Vote, società controllata da un ex responsabile elettorale repubblicano di St. Louis. L’azienda non ha risposto alle richieste di commento.

Mojave ha consegnato le proprie conclusioni all’ODNI a luglio. Secondo una delle fonti, il rapporto — che Reuters non ha potuto visionare — avrebbe evidenziato problemi, anche a livello software, suggerendo che vulnerabilità simili potrebbero essere presenti in altri sistemi negli Stati Uniti. Tuttavia, non sarebbero emerse prove chiare utilizzabili da Olsen per sostenere la sua indagine sulle elezioni del 2020.

La società avrebbe inoltre proposto un piano per rafforzare l’infrastruttura elettorale nazionale, ma tale progetto non sarebbe ancora stato attuato. Nelle sue dichiarazioni, l’ODNI non ha risposto alle domande relative a questa proposta.