La Guardia Costiera americana cambia linea: la svastica non sarà più classificata come simbolo d’odio

21 Novembre 2025 - 12.29

La Guardia Costiera degli Stati Uniti, cuore della vicenda, ha improvvisamente cambiato orientamento. L’istituzione ha annunciato che la svastica nazista — insieme al cappio e alla bandiera confederata — non rientrerà più automaticamente nella categoria dei “simboli d’odio”, ma sarà considerata un “simbolo potenzialmente divisivo”. La nuova classificazione entrerà in vigore il 15 dicembre.

Si tratta di una decisione destinata a fare discutere, perché modifica una politica interna adottata da anni e pensata per intervenire contro comportamenti discriminatori o estremisti all’interno del corpo. Il cambiamento arriva dopo pressioni di gruppi conservatori e di alcune associazioni militari che da tempo contestavano la definizione di “hate symbol”, ritenendola troppo ampia.

Secondo la nuova linea, la Guardia Costiera continuerà a monitorare e sanzionare chi utilizza simboli collegati all’odio razziale o all’estremismo, ma caso per caso, valutando il contesto specifico. La scelta però ha sollevato critiche immediate da parte di organizzazioni per i diritti civili, che temono un indebolimento delle tutele e un possibile spazio di ambiguità per soggetti vicini all’estrema destra.

Il dibattito è ora apertissimo: per alcuni la revisione è un adeguamento burocratico necessario; per altri, un pericoloso arretramento nella lotta ai simboli storicamente legati alla violenza e alla discriminazione.